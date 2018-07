Wozniacki vence Pennetta e avança em Roland Garros

A vitória deste domingo foi especial para Wozniacki. Agora, a tenista dinamarquesa acumula 200 triunfos na sua carreira profissional e se tornou a primeira tenista dinamarquesa a avançar às quartas de final em Roland Garros. Finalista do último US Open, Wozniacki terá a também italiana Francesca Schiavone como sua próxima adversária.

Neste domingo, a dinamarquesa fez um duelo equilibrado com Pennetta e só conseguiu abrir vantagem no terceiro set, em que venceu os quatro últimos games. As duas tenistas tiveram dificuldade para confirmar o saque no jogo, que teve 18 quebras de serviço.