Wozniacki vence Petrova e vai à semifinal em Charleston

Foi a oitava vitória seguida da dinamarquesa, que faturou o título do Torneio de Ponte Vedra, no final de semana. Neste sábado, a cabeça de chave número 1 terá pela frente a vencedora do duelo entre a americana Melanie Oudin e a russa Vera Zvonareva, que entram em quadra ainda nesta sexta-feira.

Diante da experiente Petrova, Wozniacki chegou a ter dificuldade para vencer o primeiro set, quando salvou dois break points antes de fechar a parcial. O segundo set foi mais tranquilo. A favorita saco melhor e não teve o saque ameaçado na parcial, fechando o jogo após 1h20min.

Já a sérvia Jelena Jankovic, segunda cabeça de chave, levou uma virada da eslovaca Daniela Hantuchova e se despediu do torneio. A ex-número 1 do mundo começou melhor e abriu 6/1 no primeiro set. Contudo, caiu de rendimento nas parciais seguintes e sofreu um duplo 6/3.

Na semifinal, Hantuchova vai enfrentar a tenista que sair vitoriosa do confronto entre a chinesa Shuai Peng e a australiana Samantha Stosur.