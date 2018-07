Wozniacki vence Stosur e conquista título do Torneio de Moscou

MOSCOU - A dinamarquesa Caroline Wozniacki conquistou neste domingo o título do Torneio de Moscou e passou a somar 20 troféus na sua carreira. Ex-líder do ranking da WTA, a número 11 do mundo derrotou na decisão a australiana Samantha Stosur, nona colocada, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 7/5, em 2 horas e 14 minutos.

A final deste domingo foi a terceira disputada por Wozniacki nesta temporada. Antes, a dinamarquesa havia faturado o título do Torneio de Seul em setembro, além de ter sido vice-campeã do Torneio de Copenhague. Agora, a ex-número 1 do mundo soma 20 conquistas em 31 finais disputadas. Já Stosur não conquistou títulos neste ano.

Wozniacki dominou o primeiro set da decisão do Torneio de Moscou. A tenista dinamarquesa conseguiu três quebras de serviço em quatro oportunidades, perdeu seu saque apenas uma vez e venceu por 6/2. A situação se alterou no segundo set, que teve sete quebras de saque em 10 games, sendo quatro para Stosur. A última delas foi no nono game, decisiva para o seu triunfo por 6/4.

Embalada, a australiana conseguiu uma quebra de saque no começo do terceiro set e chegou a liderar por 3/1. Wozniacki, porém, se recuperou. A dinamarquesa empatou a parcial em 3/3 e fechou o jogo no seu segundo match point, no 12º game, em 7/5 e 2 sets a 1, para faturar o título do Torneio de Moscou. Assim, também empatou o confronto direto com Stosur em 3 a 3.