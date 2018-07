Wozniacki vira sobre Wickmayer e avança à semifinal

Sua próxima adversária sairá do duelo entre a sérvia Jelena Jankovic, ex-líder do ranking e terceira cabeça de chave, e a local Christina McHale. As duas tenistas se enfrentam ainda nesta sexta.

Wozniacki, que já havia tido problemas para avançar às quartas, começou atrás no placar. Perdeu o saque logo em seu primeiro game de serviço e viu a belga abrir vantagem no jogo. A dinamarquesa chegou a virar para 3/2, mas voltou a perder o saque e perdeu a parcial por 6/4.

Melhor em quadra, Wickmayer não se abateu com o empate da rival no segundo set e saiu na frente na última parcial. Ela chegou a abrir 4/2 no placar, mas sofreu um "apagão" diante da favorita e cedeu a virada. Wozniacki venceu quatro games seguidos e fechou a partida após 2h22min de duelo.