WTA anuncia mudanças no calendário do tênis para 2015

A Associação das Tenistas Profissionais (WTA, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira algumas mudanças no calendário de 2015 na comparação com o deste ano. Entre as novidades está o fim do Torneio de Oeiras, que tradicionalmente é disputado paralelamente com chaves feminina e masculina.

O evento português estava no calendário da WTA havia 16 anos e neste ano correu o risco de não ser realizado por falta de verba. Só em cima da hora a competição foi confirmada, acontecendo entre o fim de abril e o início de maio. O Torneio de Oeiras vai ser substituído por um evento em Praga, que neste ano começará em 27 de abril.

Outro evento que sai do calendário é o Torneio de Nuremberg (Alemanha), que foi realizado nos últimos dois anos e que abriu as portas para Simona Halep e Eugenie Bouchard, jovens estrelas da modalidade, conquistaram seus primeiros títulos.

Outra novidade é que o calendário do WTA ganhou mais uma semana na grama - serão cinco, duas delas reservadas a Wimbledon, contra duas do ano passado. Antes do Grand Slam inglês, serão jogados torneios em Hertogenbosch, Nottingham (primeira semana), Birmingham e Eastbourne (terceira).

Logo após o Aberto da Austrália, em 9 de fevereiro, será jogado o Torneio da Antuérpia, na Bélgica, que volta ao calendário com a direção da ex-número 1 do mundo Kim Clijsters. O torneio substituiu o que era jogado em Paris na mesma época do ano.