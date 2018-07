WTA de Florianópolis anuncia convites para chave principal

Com apenas 17 anos, Stefani é a mais nova do trio. "Estou super feliz e muito motivada para chegar firme na semana que vem. Quero agradecer aos organizadores por me darem esta oportunidade, que é muito importante para mim", comemorou a 14ª colocada do ranking mundial juvenil.

Sobrinha de Fernando Meligeni, Carol Meligeni é outra aposta na juventude do tênis feminino brasileiro. "Estou muito feliz com esta oportunidade. Ano passado eu não pude jogar e este ano pedi Wild Card para o qualifying. Depois recebi a notícia de que me dariam para chave principal e fiquei muito feliz. Não é sempre que se tem a chance de jogar a chave principal de um torneio deste porte, ainda mais em casa", disse a tenista de 19 anos.

O outro convite ficou com a veterana Maria Fernanda Alves. "É sempre muito bom voltar a Floripa e poder jogar este torneio tão importante. Jogar em casa, com o apoio da torcida, amigos e família bem perto é uma motivação extra", disse a catarinense de 32 anos, atual 629ª colocada no ranking de simples e 273ª nas duplas.

Elas não será as únicas brasileiras na chave principal. Teliana Pereira, Paula Gonçalves e Gabriela Cé conquistaram a vaga direta por causa do ranking. Atual número 1 do Brasil, Teliana se recupera de lesão e ainda preocupa a organização do torneio. Beatriz Haddad Maia, segunda brasileira do ranking, está fora da competição em razão de uma lesão no ombro direito, sofrida nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. A principal cabeça de chave do torneio será a croata Ajla Tomljanovic, atual 69ª colocada do ranking da WTA.

O torneio catarinense, que tem início com as disputas do qualifying já neste sábado, será disputado pela primeira vez no saibro, no Costão do Santinho. Em suas duas primeiras edições, a competição foi realizada em piso rápido, na sede da Federação Catarinense de Tênis.