WTA de Florianópolis confirma Venus Williams em sua 1ª edição

SÃO PAULO - Em sua 1ª edição, em fevereiro deste ano, o WTA de Florianópolis, batizado de Brasil Tennis Cup, contará com a presença da tenista norte-americana Venus Williams, dona de sete títulos de Grand Slam. A ex-número 1 do mundo deverá ser a principal estrela do torneio que será sediado na capital catarinense, entre os dias 24 de fevereiro e 2 de março.

A presença de Venus foi confirmada nesta terça-feira, em evento da Confederação Brasileira de Tênis que anunciou ainda os convocados da equipe brasileira para o confronto com os Estados Unidos, pela Copa Davis, também em fevereiro.

A organização do torneio não deu maiores detalhes sobre as outras participantes, mas garantiu que a competição será dominada por tenistas do Top 100. A australiana Samantha Stosur, atual número nove do mundo, e a francesa Marion Bartoli (11ª do ranking) estão entre as mais cotadas para jogar em Florianópolis.

O WTA de Florianópolis marca o retorno do Brasil às competições de tênis feminino deste nível, após 12 anos. No calendário profissional, o torneio vai ocupar o lugar do WTA de Marbella, que era disputado em abril, em solo espanhol. A competição catarinense será de nível International, a de menor importância na hierarquia da WTA, e distribuirá US$ 235 mil em premiação.