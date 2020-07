WTA de Tóquio é cancelado por receio de novos casos de coronavírus

O WTA de Tóquio marcado para este ano foi cancelado por receios relacionados a questões de segurança em meio à pandemia de covid-19, informaram os organizadores do torneio feminino anual de tênis. Na semana passada, o ATP Tour masculino e o WTA feminino foram forçados a cancelar todos os seus torneios deste ano na China, após o país proibir eventos esportivos internacionais devido à pandemia.

“O comitê executivo, juntamente com a WTA, vem explorando várias medidas para realizar o torneio, como realizar partidas sem espectadores”, disseram os organizadores em comunicado. “Mas chegamos à difícil conclusão de que o cancelamento do torneio foi a melhor decisão no interesse da saúde pública, especialmente à luz da preocupação com a segunda onda de infecção que se alastra no Japão", completaram.

O Japão evitou amplamente as infecções em massa que mataram milhares de pessoas a nível global, mas um aumento nos casos em Tóquio e em outras grandes áreas urbanas durante a semana passada tem deixado especialistas preocupados com o fato de que o país esteja diante de uma segunda onda.

Realizado todos os anos desde o início de 1984, o WTA de Tóquio estava originalmente agendado para setembro, mas foi adiado para novembro. Após o cancelamento, o Aberto da Coreia, em Seul, é o único evento restante na Ásia no calendário provisório da WTA para 2020.

A temporada profissional de tênis está programada para recomeçar após um hiato de cinco meses com o WTA de Palermo, na capital da Sicília, na Itália, na segunda-feira.

Os organizadores do evento em Tóquio disseram que ainda não decidiram o cronograma e o local da edição de 2021. “Este é um resultado decepcionante não apenas para jogadoras de tênis de cada país que participam todos os anos, mas também para fãs de tênis no Japão e no exterior”, afirmaram os organizadores.