WTA encerra parceria de oito anos com patrocinador

Com o anúncio, as duas partes vão encerrar uma parceria que já dura sete anos. O patrocínio teve início em 2005 com um contrato de seis anos, no valor de US$ 88 milhões. Satisfeitos com os resultados do acordo, a WTA renovou o vínculo por mais dois anos, com fim em dezembro de 2012.

Mas, com apenas mais um ano de contrato a ser cumprido, a Sony Ericsson decidiu não renovar a parceria. "Foi uma decisão estratégica baseada na evolução do negócio e da nossa marca", afirmou Graciela Pineda, representante da empresa.

A WTA, por sua vez, lamentou o fim do acordo. "2012 será o oitavo e último ano do patrocínio. Eles foram ótimos parceiros e nós vamos sentir falta deles", declarou a WTA, em nota divulgada nesta sexta.