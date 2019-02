Yastremska e Tomljanovic vencem e farão final do Aberto da Tailândia

A tenista ucraniana Dayana Yastremska, de apenas 18 anos, venceu a polonesa Magda Linette, neste sábado, pela semifinal do Aberto da Tailândia, em Hua Hin. O triunfo da jovem aconteceu em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/3.

Yastremska, que ocupa o 47º lugar no ranking da WTA, entrou na competição como a cabeça de chave número 8. A ucraniana busca conquistar o segundo título dela na carreira, uma vez que ganhou a edição de 2018 do Aberto de Hong Kong, disputado em outubro do ano passado.

Yastremska vai enfrentar Ajla Tomljanovic na final do Aberto da Tailândia. Neste sábado, a tenista nascida na Croácia, e que tem nacionalidade australiana, venceu a eslovena Tamara Zidansek por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1.

Cabeça de chave número 6, Tomljanovic ainda não perdeu nenhum set no torneio, mesmo caso de Yastremska. Aos 25 anos, a australiana disputou três finais na carreira e perdeu todas, portanto ainda busca ser campeã pela primeira vez.