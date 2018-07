Youzhny bate Gasquet e pega Federer na final em Halle Cabeça de chave número 2, Richard Gasquet entrou em quadra neste sábado como grande favorito a passar por Mikhail Youzhny e fazer a final do Torneio de Halle com Roger Federer. Mas o que se viu de fato foi a total dominância do russo sobre o francês. Em menos de uma hora, Youzhny fez 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, para avançar à decisão da competição, disputada em quadras de grama, na Alemanha.