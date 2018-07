Youzhny e Baghdatis estreiam com vitória em Munique Atual campeão do ATP 250 de Munique, o russo Mikhail Youzhny iniciou a defesa do título no saibro alemão com uma vitória sobre o local Matthias Bachinger nesta segunda-feira, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Cabeça de chave número 1, Youzhny enfrentará na segunda rodada o vencedor do confronto entre o croata Ivan Dodig e o local Philipp Petzchner.