Youzhny é eliminado na segunda rodada em Munique

Seu próximo adversário em Munique será o italiano Potito Starace, que derrotou o ucraniano Sergiy Stakhovsky, sexto pré-classificado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

O jovem búlgaro Grigor Dimitrov superou o cipriota Marcos Baghdatis, cabeça de chave número 4, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (8/6) e 6/2, e se classificou pela primeira vez na sua carreira às quartas de final de um torneio nível ATP.

Dimitrov, que é o número 69 do mundo, é o único adolescente entre os 100 primeiros colocados do ranking da ATP. O búlgaro completará 20 anos no próximo mês. Baghdatis havia interrompido uma série de seis derrotas com a vitória na primeira rodada em Munique, onde foi eliminado nas semifinais em 2007 e 2010.