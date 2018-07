Youzhny e Kukushkin fazem a final em São Petersburgo

De um lado, o principal favorito: o russo Mikhail Youzhny. E do outro, um estreante em finais no ATP Tour: o casaque Mikhail Kukushkin. Esses dois tenistas irão se enfrentar neste domingo na final do Torneio de São Petersburgo, na Rússia, uma competição que distribui 660 mil euros (cerca de 1,5 milhão de reais) em prêmios.

Cabeça de chave número 1 do torneio, Youzhny ocupa o 10º lugar no ranking mundial e já soma sete títulos na carreira, inclusive um em São Petersburgo, em 2004. Para chegar à final, ele ganhou o duelo russo neste sábado contra Dmitry Tursunov por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 7/6 (10/8).

Kukushkin, por sua vez, é tenista novato de 22 anos que ocupa apenas o 88º lugar no ranking. E, depois de uma campanha surpreendente, conseguiu chegar à sua primeira final em torneios de alto nível. Na semifinal deste sábado, ele derrotou o ucraniano Illya Marchenko por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

"Não pensava nem chegar nas quartas de final e muito menos nas semifinais", admitiu Kukushkin, que terá agora o desafio de desbancar o favoritismo de Youzhny na final deste domingo em São Petersburgo. "Só penso em jogar o melhor possível", completou o tenista do Casaquistão.