Youzhny e Tipsarevic são eliminados em torneio russo

SÃO PETESBURGO - O dia foi de zebras no Torneio de São Petersburgo, na Rússia, disputado em quadras duras. Nesta quarta-feira, três dos cinco principais cabeças de chave - o russo Mikhail Youzhny, o sérvio Janko Tipsarevic e o espanhol Fernando Verdasco - foram derrotados e acabaram sendo precocemente eliminados no ATP 250.

Cabeça de chave número 2 e 20º colocado no ranking da ATP, Youzhny frustrou a torcida russa ao perder para o espanhol Guillermo García Lopez, número 74 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3. Nas quartas de final, o espanhol vai encarar outro cabeça de chave. Ele enfrentará o usbeque Denis Istomin, número 47 do mundo e oitavo pré-classificado, que bateu o casaque Andrey Golubev, 139º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.

Responsável pelo ponto que classificou a Sérvia para a decisão da Copa Davis no último domingo, Janko Tipsarevic decepcionou na sua estreia em São Petersburgo. O número 23 do mundo e terceiro cabeça de chave perdeu para o espanhol Roberto Bautista Agut, 62.º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

O triunfo serviu como vingança para o espanhol, derrotado por Tipsarevic em janeiro na decisão do Torneio de Chennai. Agora, Bautista Agut vai encarar o russo Evgeny Donskoy na segunda rodada do Torneio de São Petersburgo.

O espanhol Fernando Verdasco, número 32 do mundo e quinto cabeça de chave, foi eliminado ao perder para o ucraniano Sergiy Stakhovsky, 92º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Agora, o ucraniano duelará com o português João Sousa, que bateu o italiano Paolo Lorenzi (6/3 e 6/4), na segunda rodada.

O letão Ernests Gulbis, 36º colocado no ranking e sexto cabeça de chave, massacrou o convidado russo Mikhail Elgin, número 949 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1. Seu próximo oponente será o estoniano Jurgen Zopp.

O checo Lukas Rosol, número 46 do mundo e sétimo cabeça de chave, venceu na estreia o lituano Ricardas Berankis, 111º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4). Seu adversário na segunda rodada será o russo Karen Khachanov.

O polonês Michal Przysiezny, que passou pelo espanhol Albert Ramos (3/6, 6/4 e 6/3), será o adversário do italiano Fabio Fognini na segunda rodada do Torneio de São Petersburgo. Já o russo Konstantin Kravchuk, que venceu o argentino Horacio Zeballos (7/6 e 6/3), vai enfrentar o compatriota Dmitry Tursunov.