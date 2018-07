Youzhny vence e será 1º rival de Djokovic em Montecarlo

Djokovic colocou a sua participação no Masters 1000 de Montecarlo sob dúvida após sofrer uma lesão no tornozelo durante o duelo com os Estados Unidos, válido pela Copa Davis. Agora, ele vai estrear na competição diante de um tenista contra quem está em vantagem de 4 a 3 no confronto direto.

Também nesta segunda, o croata Marin Cilic, 11º colocado no ranking da ATP, avançou ao derrotar o argentino Horacio Zeballos, número 39 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (6/8) e 6/2. O canadense Milos Raonic, número 15 do mundo, venceu o francês Julien Benneteau, 27º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4 e agora vai enfrentar o finlandês Jarkko Nieminen.

Em duelo entre tenistas italianos, Fabio Fognini, 31º colocado no ranking da ATP, passou por Andreas Seppi, número 19 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/4. Já o espanhol Pablo Andujar, 57º colocado no ranking da ATP, passou pelo francês Jereme Chardy e vai enfrentar na segunda rodada o alemão Philipp Kohlschreiber, algoz do brasileiro Thomaz Bellucci.