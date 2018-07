Youzhny vence na estreia do Torneio de São Petersburgo O tenista russo Mikhail Youzhny confirmou o favoritismo e estreou com uma boa vitória no Torneio de São Petersburgo, na Rússia. Cabeça de chave número 1, ele ganhou nesta quarta-feira do alemão Daniel Brands por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 2 minutos de jogo.