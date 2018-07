Zebras dominam primeiras rodadas em Wimbledon

LONDRES - A grama sagrada de Wimbledon tem sido um terreno fértil para criação de zebras. No quarto dia do torneio, onze dos tenistas que podiam ser considerados favoritos já estão fora da disputa. O terceiro do mundo, Roger Federer, por exemplo, caiu diante do ucraniano Sergiy Stakhovsky. No feminino, Maria Sharapova também já disse adeus ao sonho do título na Inglaterra, perdendo para a portuguesa Michelle Larcher de Brito. Dentre os 15 primeiros no ranking da ATP e da WTA, Nadal, Tsonga, Wawrinka, Tipsarevic,Sara Errani, Wozniacki, Ana Ivanovic e Victoria Azarenka (por lesão), estão eliminados logo nas primeiras rodadas do Grand Slam.