Zhang confirma favoritismo, bate sérvia e fatura torneio na China

A chinesa Shuai Zhang fez a festa da torcida da casa e conquistou neste sábado o título do Torneio de Guangzou. Cabeça de chave número 2, ela precisou suar, mas confirmou o favoritismo diante da sérvia Aleksandra Krunic na decisão ao vencer por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/2.

Zhang precisou de quase duas horas, mas superou a adversária e garantiu o troféu. Em uma partida na qual ambas as tenistas tiveram muita dificuldade para confirmar o serviço, a chinesa soube atacar melhor a adversária, conseguiu sete quebras e arrancou para o triunfo.

Com a vitória, Zhang conquistou seu segundo troféu no circuito da WTA, sendo o segundo justamente em Guangzou, onde já havia vencido em 2013. Agora, a número 30 do mundo deve ganhar posições no ranking. Já Krunic perdeu a chance de faturar seu primeiro título de simples, mas também deve ganhar posições e deixar a 65.ª colocação no ranking.