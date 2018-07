Zhang elimina russa e encara sérvia na final do Torneio de Guangzhou

Com mais dificuldade do que vinha encontrando em Guangzhou, a chinesa Shuai Zhang venceu mais uma nesta sexta-feira e se garantiu na final do torneio disputado na cidade chinesa. Segunda cabeça de chave, ela derrotou a russa Evgeniya Rodina por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/3.

Atual número 30 do ranking, Zhang vinha exibindo campanha quase impecável em Guangzhou até agora. Nos três primeiros jogos que disputou, cedeu apenas três games as suas rivais. Foram três "pneus" até chegar à semifinal, nesta sexta. Contra Rodina, ela perdeu nove games perdidos, o triplo do que tinha perdido até então.

Na decisão do título, neste sábado, Zhang vai encarar a sérvia Aleksandra Krunic, que avançou à final ao superar a belga Yanina Wickmayer por duplo 6/3. Atual 65ª do ranking, a tenista da Sérvia busca seu primeiro título de nível WTA na carreira. Zhang, por sua vez, vai tentar conquistar o segundo.