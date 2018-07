Zheng e Dulgheru fazem final do Torneio de Varsóvia A tenista romena Alexandra Dulgheru frustrou a possibilidade de duas chinesas disputarem a final do Torneio de Varsóvia. Nesta sexta-feira, a número 32 do mundo bateu Na Li, cabeça de chave número 3, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4, em 2 horas e 21 minutos.