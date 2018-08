Zverev anuncia que trabalhará com Ivan Lendl no US Open

Maior referência da nova geração do tênis mundial, o alemão Alexander Zverev anunciou que vai atuar em parceria com o técnico Ivan Lendl durante a disputa do US Open. O quarto e último Grand Slam da temporada terá início na segunda-feira, em Nova York.

O número quatro do mundo anunciou a parceria com Lendl de forma discreta, nas redes sociais. Ele publicou foto de um treino que contava com a participação do checo, ex-número 1 do mundo, com a breve mensagem: "Seja bem-vindo ao time, Ivan Lendl".

Zverev não revelou detalhes sobre o trabalho com o ex-tenista de 58 anos. Não há informações sobre a duração da parceria e nem sobre contrato. Lendl deve atuar como um dos treinadores do alemão no US Open, ao lado do pai do tenista, que tem o mesmo nome do filho.

O tenista de 21 anos já havia divulgado anteriormente que havia trabalhado com Lendl logo depois do Torneio de Wimbledon, em julho. Mas também não revelara detalhes sobre a parceria.

O pai de Zverev vinha treinando seu filho nos último meses, após o fim do vínculo do tenista com o espanhol Juan Carlos Ferrero. A parceria acabou ao fim do Aberto da Austrália, em janeiro deste ano, com uma troca pública de críticas entre os dois.

Antes de integrar a equipe de Zverev, Lendl se destacou nos últimos anos como treinador do escocês Andy Murray. O checo trabalhou com o britânico em dois períodos diferentes, a partir de 2012, o que rendeu bons frutos para Murray. Com a parceria, ele faturou seus primeiros títulos de Grand Slam e alcançou o topo do ranking pela primeira vez.