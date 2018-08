Zverev arrasa francês e avança à 3ª rodada do US Open

Atual número quatro do mundo, o tenista alemão Alexander Zverev venceu mais uma nesta quinta-feira e avançou à terceira rodada do US Open. Zverev, uma das apostas da nova geração, superou o francês Nicolas Mahut por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/2, em 1h49min de duelo.

Exibindo força no saque e precisão no fundo de quadra, Zverev disparou dez aces e aproveitou 80% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Também registrou 43 bolas vencedoras, contra 24 do rival. Com este rendimento, o alemão chegou a sofrer uma quebra de saque, mas faturou cinco e decretou a vitória.

Atual 131º do mundo, Mahut entrou na chave principal do US Open como "lucky loser", após ser derrotado na rodada final do qualifying. Na terceira rodada, Zverev vai encarar o vencedor do duelo entre o australiano Matthew Ebden e o alemão Philipp Kohlschreiber.

Se confirmar o favoritismo, Zverev poderá enfrentar nas oitavas de final adversários como o francês Gael Monfils, o japonês Kei Nishikori e o argentino Diego Schwartzman. Zverev ainda busca um resultado consistente num torneio de nível Grand Slam, após brilhar em competições de nível abaixo, como os Masters 1000.

Ainda nesta quinta, dois cabeças de chave se despediram da competição masculina. O italiano Fabio Fognini, 14º pré-classificado, caiu diante do australiano John Millman em quatro sets, com parciais de 6/1, 4/6, 6/4 e 6/1.

O próximo adversário de Millman será o casaque Mikhail Kukushkin, que avançou ao derrubar o sul-coreano Hyeon Chung, 23º cabeça de chave. O tenista do Casaquistão levou a melhor pelo placar de 7/6 (7/5), 6/2 e 6/3.