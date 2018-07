Zverev arrasa francês em estreia no Torneio de Hertogenbosch

Decepção no saibro de Roland Garros, o tenista alemão Alexander Zverev fez bonito em sua estreia na temporada de grama, nesta quarta-feira. Ele precisou de apenas 54 minutos para superar o francês Adrian Mannarino por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, no Torneio de Hertogenbosch, na Holanda.

Cabeça de chave número dois na competição de nível ATP 250, Zverev dominou o 62º do ranking mostrando eficiência no saque e boas devoluções. Ele obteve cinco quebras de saque - dois no set inicial - nas cinco oportunidades cedidas pelo adversário. Sem hesitar, o 10º do mundo fechou o jogo antes de completar uma hora.

Nas quartas de final, o tenista de 20 anos vai enfrentar outro tenista francês. Será o experiente Julien Benneteau, que venceu o compatriota Nicolas Mahut, sétimo cabeça de chave, por 3/6, 6/2 e 6/2.

Outro confronto das quartas de final foi definido com Gilles Müller, de Luxemburgo, e o britânico Aljaz Bedene. Müller, quarto cabeça de chave, superou o italiano Andreas Seppi por 7/6 (7/5) e 6/4, enquanto Bedene passou pelo norte-americano Ernesto Escobedo por 6/3 e 6/4.

Nesta quinta-feira será a vez da estreia do croata Marin Cilic, primeiro cabeça de chave e maior favorito ao título. Ele vai enfrentar, já pelas oitavas de final, o sérvio Janko Tipsarevic.