Zverev bate Busta e vai tentar ser o 1º alemão campeão de Grand Slam desde 1996

O alemão Alexander Zverev garantiu, nesta sexta-feira, sua presença na final de domingo do US Open, ao derrotar o espanhol Pablo Carreno Busta, por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 3/6, 2/6, 6/3, 6/4 e 6/3, após 3h23 de jogo. O seu adversário vai sair do confronto entre o austríaco Dominic Thiem e o russo Daniil Medvedev.

Zverev, apesar de bastante cansado pelo esforço para conseguir se recuperar após um início muito fraco na partida, quando cometeu 36 erros nos dois primeiros sets, só queria saber de festejar seu triunfo. "Já cheguei à minha primeira final de Grand Slam e isso é tudo que importa", disse o atual número 7 do ranking mundial.

Busta repete a atuação de 2017, quando também caiu nas semifinais em Nova York. Neste ano, o número 27 do ranking mundial, de 29 anos, foi beneficiado com a desclassificação do sérvio Novak Dkojovic na disputa das oitavas de final, quando o número 1 do mundo acertou uma bolada na juíza de linha.

Aos 23 anos, Zverev é o jogador mais jovem a chegar à final do Us Open desde Nova Djokovic, em 2010. Ele também pode se tornar o primeiro alemão a ganhar um Grand Slam, poi o último foi com Boris Becker, em 1996, na Austrália. Em 2003, o compatriota Rainer Schuettler chegou à decisão no torneio australiano, mas perdeu para o norte-americano Andre Agassi.

Na final de duplas femininas, a russa Vera Zvonareva e a alemã Laura Siegemund derrotaram a chinesa Xu Yifane a norte-americana Nicole Melichar com um duplo 6/4.