Zverev bate francês na estreia e avança em Metz; Simon é surpreendido

O alemão Mischa Zverev confirmou o favoritismo na estreia e avançou à segunda rodada do Torneio de Metz, na França, nesta quarta-feira. Cabeça de chave número 5, ele suou, mas bateu o anfitrião Pierre-Hugues Herbert de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 6/2.

Número 27 do mundo, Zverev precisou de quase duas horas para quebrar o saque do adversário em cinco oportunidades e confirmar a classificação. Agora, o alemão vai encarar na segunda rodada o suíço Henri Laaksonen, que eliminou outro francês, Paul-Henri Mathieu, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

Se Zverev confirmou o favoritismo, o francês Gilles Simon não teve a mesma sorte. No único jogo já realizado pela segunda rodada em Metz, o cabeça de chave número 8 caiu diante do alemão Peter Gojowczyk, número 95 do mundo e vindo do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4).

Agora, Gojowczyk espera para conhecer seu adversário já pelas quartas de final em Metz. Ele vai encarar o vencedor do duelo entre o francês Lucas Pouille, terceiro cabeça de chave, e o romeno Marius Copil.

Em outra partida disputada nesta quarta-feira pela primeira rodada em Metz, o experiente francês Nicolas Mahut, número 107 do mundo, de 35 anos, passou pelo alemão Dustin Brown por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4). Agora, Mahut terá pela frente na segunda rodada seu compatriota Kenny de Schepper.