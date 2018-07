Zverev bate Gasquet de virada e será rival de Federer na decisão em Halle

O alemão Alexander Zverev será o rival de Roger Federer na final do Torneio de Halle, ATP 500 disputado em quadras de grama e preparatório para Wimbledon. Neste sábado, o jovem de 20 anos e número 12 do mundo garantiu presença na decisão com a vitória sobre o francês Richard Gasquet, o 30º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3, em 1 hora e 53 minutos.

Com a vitória, Zverev já repete a campanha do ano passado em Halle, quando acabou sendo derrotado pelo também alemão Florian Mayer. Agora, então, tentará levantar a taça e evitar que Federer conquiste o seu nono título do Torneio de Halle.

Zverev e Federer, aliás, se encontraram no ano passado nas semifinais do evento alemão, com vitória do tenista da casa, que havia perdido o confronto anterior, no Masters 1000 de Roma, também em 2016.

Caso volte a superar Federer, Zverev irá conquistar mais um título sobre um ex-líder do ranking da ATP neste temporada - o alemão foi campeão em Roma com triunfo sobre o sérvio Novak Djokovic na decisão. Os seus números, porém, são bem mais modestos, pois busca apenas o quinto troféu da sua carreira, enquanto o suíço já acumula 91.

DUPLAS

Além da final de simples, Zverev também vai disputar a decisão de duplas em Halle. Ao lado do irmão Mischa, ele superou o sul-africano Raven Klaasen e o norte-americano Rajeev Ram por duplo 6/3, neste sábado, pelas semifinais. No domingo, os alemães terão pela frente o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot.