Zverev confirma favoritismo, bate australiano e vai às quartas na Basileia

O alemão Alexander Zverev garantiu vaga nas quartas de final do Torneio da Basileia nesta quinta-feira. Cabeça de chave número 2 do torneio, ele não teve maiores dificuldades para eliminar o australiano Alexei Popyrin por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em pouco mais de uma hora de partida.

Número 5 do ranking, Zverev impôs seu jogo para passar pelo jovem de 19 anos, apenas número 174 do mundo. O alemão ganhou 24 dos 26 pontos em que acertou o primeiro serviço e também soube atacar o saque de Popyrin, aproveitando dois dos seis break points que teve, enquanto não cedeu nenhum para o adversário.

Agora, Zverev terá outro cabeça de chave pela frente na luta por uma vaga nas semifinais. Ele vai encarar o espanhol Roberto Bautista Agut, oitavo favorito da competição, que teve mais dificuldade, mas também eliminou o sérvio Dusan Lajovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/3 e 6/3.

Cabeça de chave número 4 na Basileia, o grego Stefanos Tsitsipas também garantiu vaga nas quartas de final nesta quinta. Décimo sexto colocado no ranking, ele passou pelo alemão Peter Gojowczyk por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas uma hora de partida.

Na briga por uma vaga entre os semifinalistas, Tsitsipas vai jogar na próxima fase com o russo Daniil Medvedev. Cabeça de chave número 7, ele confirmou o favoritismo diante do italiano Andreas Seppi, 43.º colocado no ranking, ao vencer em sets diretos, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2.