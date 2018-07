Zverev confirma favoritismo e derrota sérvio na estreia em Viena

Principal favorito ao título do Torneio de Viena, na Áustria, o alemão Alexander Zverev teve muito trabalho nesta segunda-feira, mas venceu na estreia. Cabeça de chave número 1, o quinto colocado do ranking da ATP passou pelo sérvio Viktor Troicki por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4.

+ Halep e Wozniacki vencem fácil na estreia no Masters da WTA

Zverev precisou de 1h45min para eliminar o número 48 do mundo. O alemão sofreu com a oscilação no serviço, mas buscou três quebras para sair com a vitória. Na segunda rodada, ele vai encarar o francês Gilles Simon, que bateu na estreia o letão Ernests Gulbis por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Se o principal favorito da competição estreou com vitória, o quinto cabeça de chave foi eliminado logo na primeira rodada. O norte-americano John Isner, número 13 do ranking, não resistiu ao alemão Philipp Kohlschreiber, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4.

Depois de surpreender Isner, o número 34 do mundo vai encarar o francês Pierre Hugues-Herbert. Apenas 83.º colocado no ranking e vindo do qualifying, ele bateu na estreia o australiano Bernard Tomic, também em dois sets, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5.

Na outra partida realizada nesta segunda-feira em Viena, o francês Richard Gasquet superou o espanhol Feliciano López por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Na segunda rodada, o número 32 do mundo vai encarar o austríaco Dominic Thiem, cabeça de chave número 2, ou o russo Andrey Rublev.

No Torneio da Basileia, o destaque do primeiro dia ficou por conta do espanhol Roberto Bautista Agut. Único cabeça de chave a entrar em quadra nesta segunda-feira - Roger Federer estreia na terça -, o sexto favorito da competição atropelou o casaque Mikhail Kukushkin por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.

O holandês Robin Haase também passou em dois sets pelo suíço Marco Chiundelli, assim como o sul-coreano Hyeon Chung contra o italiano Paolo Lorenzi. Já o canadense Denis Shapovalov teve mais trabalho, mas fez 2 sets a 1 diante do japonês Yuichi Sugita.