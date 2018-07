Zverev derrota Shapovalov e enfrenta Federer na decisão do Masters de Montreal

O alemão Alexander Zverev derrotou o canadense Denis Shapovalov por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, e garantiu vaga na decisão do Masters 1000 de Montreal. Na final, que acontecerá neste domingo, às 17h (horário de Brasília), ele enfrentará o suíço Roger Federer.

Cabeça de chave número quatro do torneio, Zverev vai em busca do quinto título na temporada, o segundo de nível Masters 1000. O tenista de apenas 20 anos é a principal revelação da temporada e já venceu em Montpellier, Munique, Masters de Roma e o ATP 500 de Washington.

Zverev ocupa atualmente o oitavo lugar no ranking da ATP e deve ganhar uma posição independentemente do resultado na final deste domingo. O duelo contra Federer também será um tira-teima entre eles que já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias para cada lado.

A partida contra Shapovalov começou bastante equilibrada e Zverev só foi conseguir a primeira quebra quando o jogo estava empatado em 4/4. Depois manteve o seu serviço e fechou o primeiro set. No segundo, houve quebra para os dois lados no início até que o alemão conseguiu a vantagem após um 5/5 e fechou a partida.