Zverev e Pouille mostram força da nova geração do tênis

Dois jovens tenistas deram mostra de potencial neste fim de semana ao conquistarem o primeiro título de nível ATP de suas carreiras. O alemão Alexander Zverev, de 19 anos, surpreendeu o suíço Stan Wawrinka e levantou o troféu no Torneio de São Petersburgo, enquanto o francês Lucas Pouille, de 22 anos, superou o austríaco Dominic Thiem - número 10 do mundo aos 23 - para ficar com a taça do Torneio de Metz.

O alemão, apelidado de Sascha, terminou a última temporada como o jogador mais jovem dentro do top 100. Neste ano, acumulou cerca de US$ 1,1 milhão em premiação com o retrospecto de 38 vitórias e 21 derrotas. Alexander Zverev, que se tornou profissional em 2013, ganhou três posições no ranking da ATP e assumiu o 24º lugar, igualando seu melhor desempenho, obtido no dia 1 de agosto de 2016.

Ao ganhar de Stan Wawrinka (3º) na decisão e do checo Tomas Berdych (9º) na semifinal, Zverev conseguiu um feito que não era alcançado desde 2001, quando Albert Portas tornou-se campeão em Hamburgo depois de eliminar Lewis Hewitt (7º) e, na sequência, bater Juan Carlos Ferrero (6º). Vale destacar que é o mais jovem vencedor da ATP desde o croata Marin Cilic, em 2008. Além do título na Rússia, o alemão - fã de Roger Federer - foi vice-campeão em Halle (grama) e Nice (saibro) nesta temporada.

Orgulhoso de si, o filho de Alexander e Irena - russos que se mudaram para a Alemanha em 1991 - também aponta outros nomes promissores no circuito. "Tenho um grupo forte vindo aí que joga um ótimo tênis. Nick Kyrgios está jogando excepcionalmente bem este ano. Outros adolescentes como Taylor Fritz e Borna Coric têm jogado muito bem, alguns russos estão chegando, como Karen Khachanov, Daniil Medvedev, Andrey Rublev", afirmou em entrevista ao site da ATP.

O francês Lucas Pouille ganhou notoriedade ao eliminar o espanhol Rafael Nadal no US Open. Mas foi diante da sua torcida que obteve a maior façanha até agora. Sem se intimidar com o favoritismo de Thiem, que apesar da pouca idade já tem se consolidado entre os melhores tenistas do mundo, conquistou o título inédito e alcançou o melhor ranking de sua promissora carreira: o 16º lugar.

O tenista ultrapassou a barreira dos cem melhores do mundo pela primeira vez em abril do ano passado e, desde então, tem feito uma escalada vertiginosa, foram mais duas posições posições graças ao troféu em Metz. Com retrospecto de 30 vitórias e 18 derrotas nesta temporada, soma aproximadamente US$ 1,5 milhão em prêmios em 2016.

Inspirado pela força mental e atitude em quadra do espanhol Rafael Nadal e do suíço Roger Federer, Pouille tem buscado seu espaço no circuito mundial de tênis. O objetivo é se manter na 16ª colocação para se garantir entre os cabeças de chave no Aberto da Austrália de 2017, o primeiro Grand Slam do ano.

Filho de pai francês e mãe finlandesa, Pouille escolheu apenas uma bandeira depois de recusar o serviço militar do país nórdico e já até defendeu a equipe da França na Copa Davis. Em busca de melhores condições de treinamento, mudou-se para Dubai, nos Emirados Árabes, em 2015. A transferência é tida como fundamental para a ascensão de Pouille, que tem tudo para se tornar o tenista número 1 da França nos próximos anos.