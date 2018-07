Zverev estreia com vitória em São Petersburgo e Wawrinka conhece rival

Uma das sensações da temporada, o alemão Alexander Zverev estreou com vitória no Torneio de São Petersburgo, na Rússia, nesta segunda-feira. Cabeça de chave número cinco, o tenista de 19 anos eliminou na rodada de abertura o local Karen Khachanov por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4.

Na segunda rodada, que equivale às oitavas de final, Zverev vai enfrentar o vencedor do duelo local entre Daniil Medvedev, que veio do qualifying, e Alexander Bublik, que entrou na competição por convite. Surpresa da temporada, Zverev foi finalista em Halle e Nice neste ano e já venceu rivais como o suíço Roger Federer e o checo Tomas Berdych.

Se vencer o próximo jogo, o tenista alemão poderá cruzar com o canadense Milos Raonic nas quartas. Vice-campeão de Wimbledon, Raonic é o segundo cabeça de chave em São Petersburgo e estreará contra o vencedor do confronto entre o sérvio Janko Tipsarevic e o local Mikhail Youzhny.

O primeiro cabeça de chave da competição russa é o suíço Stan Wawrinka, que descobriu nesta segunda-feira quem será seu adversário na estreia. Trata-se do checo Lukas Rosol, que despachou o argentino Diego Schwartzman por duplo 6/4. O jogo entre Rosol e o atual campeão do US Open ainda não tem data definida.

Em outro jogo finalizado nesta segunda, o lituano Ricardas Berankis derrotou o francês Adrian Mannarino por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (9/7), 3/6 e 6/3. Na segunda rodada, ele vai enfrentar o espanhol Roberto Bautista Agut, que é "bye" na rodada de abertura por ser o quarto cabeça de chave.