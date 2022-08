Alexander Zverev, segundo do ranking da ATP, não se recupera a tempo e deixa disputa do US Open

Alexander Zverev, vice-campeão do US Open de 2020, anunciou nesta segunda-feira que está fora do torneio deste ano, pois ainda se recupera de uma cirurgia. O tenista alemão rompeu ligamentos no tornozelo direito durante a semifinal de Roland Garros contra o espanhol Rafael Nadal, em junho.

O atleta, de 25 anos, número 2 do ranking mundial, ficou perto de seu primeiro título de Grand Slam dois anos atrás em Flushing Meadows, mas perdeu a final para o austríaco Dominic Thiem, de virada, após cinco sets.

Zverev ganhou a medalha de ouro olímpica em Tóquio no ano passado e depois voltou para as semifinais do US Open, quando perdeu para o sérvio Novak Djokovic também em cinco sets. O sérvio foi derrotado pelo russo Daniil Medvedev na final, por 3 sets a 0.

A volta de Zverev às competições deverá acontecer somente na Copa Davis, que acontece entre os dias 13 e 18 de setembro. A Alemanha joga em casa, em Hamburgo, e enfrenta França, Bélgica e Austrália, em busca de um lugar na fase final da competição.

O americano Reilly Opelka, que conquistou dois títulos no início deste ano, também desistiu nesta segunda-feira de disputar o US Open por causa de lesão. Ele chegou à quarta rodada do Aberto dos EUA no ano passado.O compatriota Jack Sock tomou seu lugar na chave principal do torneio, que se inicia na próxima semana.

O US Open, neste ano ,vai ser o primeiro torneio a distribuir US$ 60 milhões (cerca de R$ 31 milhões). O novo recorde supera a marca anterior, que já era do próprio torneio americano. Em 2021, a competição disputada em Nova York pagou US$ 57,5 milhões.