Zverev perde para Mahut e Gasquet avança na estreia em Marselha

O veterano francês Nicolas Mahut, o número 54 do mundo, superou nesta terça-feira o jovem alemão Alexander Zverev, o 18º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5) para alcançar a segunda rodada do Torneio de Marselha, na França.

Mahut, de 35 anos, resistiu aos dez aces de Zverev, de 19 anos, o quinto cabeça de chave do torneio e considerado uma das estrelas em ascensão do tênis. Ambos os jogadores perderam o saque uma vez no segundo set. O próximo rival de Mahut vai ser o eslovaco Norbert Gombos, que saiu do qualifying e nesta terça-feira venceu o russo Evgeny Donskoy por duplo 6/1.

Enquanto isso, o francês Richard Gasquet, o sexto cabeça de chave em Marselha e número 19 do mundo, superou de virada o holandês Robin Haase, 58º colocado no ranking, por 6/7 (5/7), 6/3 e 6/2. O holandês disparou 15 aces, mas ainda assim perdeu o seu saque cinco vezes. O russo Mikhail Youzhny será o adversário de Gasquet na segunda rodada.

O francês Julien Benneteau não teve o seu serviço ameaçado e aplicou 7/5 e 6/4 no canadense Denis Shapovalov, de apenas 17 anos, que disparou 16 aces, mas perdeu o seu saque duas vezes, uma em cada parcial. Agora ele terá pela frente o compatriota Gilles Simon, duas vezes campeão em Marselha.

Também nesta terça-feira, o alemão Jan-Lennard Struff, o britânico Ajlaz Bedene e os ucranianos Illya Marchenko e Sergiy Stakhovsky triunfaram na rodada de estreia do Torneio de Marselha.