Zverev revela que será pai e nega acusações de violência contra ex-namorada

A semana tem sido movimentada para o alemão Alexander Zverev. Em um intervalo de poucos dias, o tenista número 7 do mundo foi acusado de agressão física por uma ex-namorada e, na mesma semana, viu outra ex-namorada revelar que estava grávida de um filho seu. Nesta quinta-feira, o atleta veio a público para confirmar que será pai e negar qualquer ato de violência em um relacionamento passado.

A denúncia de agressão foi feita pela russa Olga Sharypova, que atua como modelo e é ex-tenista. Em relato a um site russo, ela disse ter sido alvo de agressão doméstica "muitas vezes". Um dos episódios aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, no ano passado.

"Fui passear com a Dasha Medvedeva e chegamos um pouco atrasadas. Ele ficou muito furioso por causa disso e discutimos. As nossas discussões nunca tinham razão. Nesse dia ele tentou me sufocar com uma almofada, torceu meus braços. Tentei fugir da sala várias vezes, mas ele não me deixou", disse a russa. "Não foi a primeira vez que ele levantou a mão para mim. Aconteceu muitas vezes, mas eu sempre me culpava pelas coisas que aconteciam."

Nesta quinta, Zverev afirmou que as acusações são "infundadas". "Nós nos conhecemos desde crianças e dividimos muitas experiências juntos. Lamento muito que ela tenha feito essas declarações, porque as acusações não são verdadeiras", declarou o tenista, em suas redes sociais. "Nós tivemos um relacionamento que terminou há muito tempo. Não sei por que a Olga está fazendo essas acusações agora. Eu espero que nós dois possamos encontrar uma maneira de lidar com isso de forma razoável respeitosa."

Na mesma publicação, o vice-campeão do US Open confirmou que a ex-namorada Brenda Patea está grávida de um filho seu. "Os últimos dias foram desafiadores para mim. Eu serei pai aos 23 anos. Estou muito ansioso por essa criança. Ainda que eu e a Brenda não estejamos mais juntos, temos uma boa relação, e eu vou assumir minhas responsabilidades como pai", declarou.

"Juntos, vamos tomar conta dessa pequena pessoa que vai crescer. Mas eu não quero mais falar em público sobre esse assunto da minha vida particular. Tenho certeza que eu e a Brenda podemos lidar com isso sem a participação da imprensa", disse o tenista.