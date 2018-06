Zverev sofre, mas vence em 5 sets e avança em Paris; Thiem tem jogo interrompido

Dois dos principais candidatos a derrubar Rafael Nadal em Roland Garros, o austríaco Dominic Thiem e o alemão Alexander Zverev tiveram dificuldades no saibro de Paris, nesta quarta-feira. Zverev, cabeça de chave número dois do Grand Slam francês, precisou de cinco sets para vencer, enquanto Thiem teve seu jogo interrompido após perder set.

Primeiro a entrar em quadra, Zverev oscilou demais em quadra e quase foi surpreendido pelo sérvio Dusan Lajovic, atual 60º do ranking. O número três do mundo precisou de cinco sets para buscar a vitória pelo placar de 3 sets a 2, com parciais de 2/6, 7/5, 4/6, 6/1 e 6/2, em uma batalha de 3h24min.

Foi a 32ª vitória do tenista de 21 anos na temporada. Tenista mais regular do ano, ele é também o que mais venceu. Na terceira rodada, seu adversário será o bósnio Damir Dzumhur, que avançou na metade inferior da chave ao superar o moldávio Radu Albot também por 3 a 2, com parciais de 6/3, 6/3, 5/7, 1/6 e 7/5.

Único a vencer Nadal no saibro neste ano, Dominic Thiem também sofreu nesta quarta e ainda não garantiu a vaga na terceira rodada de Roland Garros. A partida contra o grego Stéfanos Tsitsipas, uma das sensações da atual temporada de saibro na Europa, foi interrompida por falta de luz natural.

Thiem, que foi semifinalista em Paris nos últimos dois anos, vencia de virada por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/4. O austríaco ganhava embalo no jogo quando o árbitro de cadeira decidiu parar a partida, que será finalizada nesta quinta. O vencedor deste confronto vai enfrentar o italiano Matteo Berrettini, que passou pelo letão Ernests Gulbis por 6/2, 3/6, 6/4 e 6/3.

Outros cabeças de chave com dificuldade nesta quarta foram o búlgaro Grigor Dimitrov e o japonês Kei Nishikori. Quarto cabeça de chave, o tenista da Bulgária precisou de 4h19min para superar o norte-americano Jared Donaldson por 6/7 (2/7), 6/4, 4/6, 6/4 e 10/8. Seu próximo rival será o espanhol Fernando Verdasco.

Nishikori, por sua vez, permaneceu em quadra por três horas para eliminar o local Benoit Paire por 6/3, 2/6, 4/6, 6/2 e 6/3. Com o triunfo em cinco sets, o cabeça de chave número 19 se credenciou para um confronto com um outro francês, Gilles Simon, que despachou o norte-americano Sam Querrey por 1/6, 7/6 (7/3), 6/4 e 6/1.

Gael Monfils foi outro representante da casa, e um dos favoritos da torcida, a se garantir na terceira rodada. Ele venceu nesta quarta o eslovaco Martin Klizan por 6/2, 6/4 e 6/4. Na sequência, enfrentará o belga David Goffin, oitavo cabeça de chave. Um dos candidatos ao título em Paris, ele passou pelo local Corentin Moutet por 7/5, 6/0 e 6/1.

Em outro confronto desta quarta, o jovem russo Karen Khachanov despachou o veterano espanhol Guillermo Garcia-López por 6/2, 7/6 (9/7), 6/7 (0/7) e 6/3. O tenista de 22 anos, atual 38º do ranking, vai enfrentar na terceira rodada o vencedor do duelo entre o local Lucas Pouille e o britânico Cameron Norrie.

O tenista da casa, 15º cabeça de chave, liderava o placar por 6/2, 6/4 e 5/7, quando o duelo foi interrompido por falta de luz natural.

DUPLAS

Após vitórias de Marcelo Melo e Marcelo Demoliner com suas respectivas duplas, nesta quarta-feira, Bruno Soares não pôde estrear, como estava programado. Soares e o escocês Jamie Murray iriam estrear contra o sérvio Dusan Lajovic e o alemão Florian Mayer. Lajovic, contudo, fez um jogo de 3h24min de duração contra Alexander Zverev na chave de simples, no período da tarde.

Soares e Murray vão entrar em quadra, então, nesta quinta. A partida contra o sérvio e o alemão será a terceira da programação na quadra 14.