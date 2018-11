Zverev confirma favoritismo diante de Cilic na estreia do ATP Finals

O alemão Alex Zverev confirmou o favoritismo e venceu na estreia do ATP Finals. Em Londres, o cabeça de chave número 3 encarou nesta segunda-feira o croata Marin Cilic, teve muita dificuldades, mas largou com triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/1), em 2h06min de partida.

Com o resultado diante do quinto cabeça de chave do torneio, Zverev largou em vantagem no Grupo Guga Kuerten, que homenageia o ex-tenista brasileiro. Os outros integrantes da chave são o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking, e o norte-americano John Isner, oitavo favorito em Londres, que se encaram ainda nesta segunda.

Zverev e Cilic fizeram um confronto bastante equilibrado, e isso se traduziu nos números. Cada um deles aproveitou dois dos cinco break points que teve. As estatísticas também foram idênticas nos aces - oito para cada tenista - e nas duplas faltas - quatro.

Diante deste equilíbrio, os sets só foram definidos no tie-break, e aí falou mais alto a qualidade do alemão. De quebra, ele ampliou a freguesia diante de Cilic, afinal, venceu cinco dos seis confrontos realizados entre eles no circuito. O ultimo triunfo do croata foi em 2015, na primeira vez que se enfrentaram.

No Grupo Lleyton Hewitt, o sul-africano Kevin Anderson e o japonês Kei Nishikori venceram, na estreia, o austríaco Dominic Thiem e o suíço Roger Federer, respectivamente. Na terça, Anderson duela com Nishikori, e Federer encara Thiem.