Zverev vence Cilic e busca o bi do Masters 1000 de Roma em decisão com Nadal

O alemão Alexander Zverev vai buscar o bicampeonato do Masters 1000 de Roma no domingo. Neste sábado, o número 3 do mundo avançou à decisão do evento italiano disputado em quadras de saibro ao superar o croata Marin Cilic, o quinto colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (15/13) e 7/5, em 2 horas e 1 minuto.

+ Leia mais notícias sobre tênis

+ Halep vence Sharapova e reedita final com Svitolina no Torneio de Roma

+ Nadal bate Djokovic sem sustos e vai à decisão do Masters 1000 de Roma

No duelo válido pelas semifinais, Zverev disparou nove aces, três a mais do que Cilic, além de ter vencido 76% dos pontos disputados no seu primeiro serviço, um aproveitamento 3% superior ao do oponente.

No primeiro set, Zverev não teve o saque ameaçado e desperdiçou quatro break points. Ele perdeu um no quinto game e outros três no 11º, quando chegou a estar em vantagem de 40/0. Assim, a definição da parcial ficou para o tie-break. Cada tenista teve cinco set points, com o alemão enfim fechando a disputa em 15/13.

Zverev, então, recebeu atendimento médico por causa de dores no ombro e começou mal o segundo, permitindo que Cilic abrisse 2/0, com quebra de saque no game inicial. Mas o alemão se recuperou. Igualou a parcial ao converter break point e aproveitou outro no 12º para fechar a parcial em 7/5 e o jogo em 2 sets a 0.

Na final do Masters 1000 de Roma, Zverev, buscará o bicampeonato seguido em duelo com Rafael Nadal, o número 2 do mundo. O espanhol já foi campeão do evento em sete oportunidades e venceu os quatro duelos que fez com o alemão.