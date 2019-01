Zverev vence com tranquilidade na Austrália e vai enfrentar Raonic nas oitavas

O alemão Alexander Zverev venceu o australiano Alex Bolt por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/3 e 6/2, na manhã deste sábado, em Melbourne, resultado que classificou o tenista de 21 anos para as oitavas de final do Aberto da Austrália. É a primeira vez que o jovem alcança essa fase do primeiro Grand Slam da temporada.

Ainda em busca de conquistar pela primeira vez um dos quatro maiores torneios do circuito, Zverev já tem certeza que vai subir do 4º para o 3º lugar no ranking da ATP, uma vez que Roger Federer, atual bicampeão do Aberto da Austrália, só pode manter os atuais 6.420 pontos. A classificação para as oitavas de final garante que o alemão vai terminar a competição com pelo menos 6.475 pontos.

Convidado pela organização do torneio, Bolt vai ganhar 90 pontos pela participação no país natal dele, número que deve ser suficiente para pular da 155ª colocação no ranking da ATP para além da 139ª posição, a melhor que ele já alcançou no circuito.

O próximo adversário de Zverev no torneio será Milos Raonic. Na madrugada deste sábado, o canadense venceu o francês Pierre-Hugues Herbert por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/4 e 7/6 (8/6). No confronto direto contra o próximo adversário, o jovem alemão ganhou uma vez e perdeu outra.

Também na manhã deste sábado, o francês Lucas Pouille venceu o australiano Alexei Popyrin por 3 sets a 2, parciais de 7/6 (7/3), 6/3, 6/7 (10/12), 4/6 e 6/3, apesar do apoio da torcida para o tenista local. Nas oitavas de final, Pouille vai encarar o croata Borna Coric, jogou na madrugada deste sábado e derrotou o sérvio Filip Krajinovic por 3 sets a 1, parciais de 2/6, 6/3, 6/4 e 6/3.