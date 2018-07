Zverev vence de virada e vai à semifinal do Torneio de Munique

Maior esperança da torcida alemão desde a queda do experiente Philipp Kohlschreiber, Alexander Zverev venceu mais uma nesta sexta-feira e avançou à semifinal do Torneio de Munique, de nível ATP 250. A competição disputada sobre o saibro faz parte da preparação dos tenistas para Roland Garros.

Promessa da nova geração, o tenista de apenas 20 anos sofreu para derrotar o compatriota Jan-Lennard Struff. Após sair atrás no placar, Zverev buscou a virada e venceu com direito a dois tie-breaks, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5).

O terceiro cabeça de chave vai enfrentar na semifinal o segundo pré-classificado, Roberto Bautista Agut. O espanhol passou pelo local Yannick Hanfmann por duplo 6/3, nesta sexta. No sábado, eles se enfrentarão pela terceira vez no circuito. Bautista Agut venceu os dois duelos anteriores.

A outra semifinal terá Guido Pella e o vencedor do confronto entre o sul-coreano Hyeon Chung e o eslovaco Martin Klizan. A partida deles foi interrompida por falta de iluminação natural quando disputavam o terceiro set. Chung levou o set inicial por 6/4 e Klizan faturou a parcial seguinte por 6/3. E o sul-coreano liderava o terceiro set por 3/2, com uma quebra para cada lado.

Para avançar à semifinal, Pella precisou vencer um duelo argentino contra Horacio Zeballos, que havia sido o algoz de Kohlschreiber, atual campeão em Munique, nas oitavas de final. Pella levou a melhor por 2 a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/3).