Zverev vence fácil e Del Potro é eliminado nas oitavas em Madri

O alemão Alexander Zverev não teve problemas para avançar às quartas de final do Masters 1000 de Madri, disputado em quadras de saibro. Nesta quinta-feira, o número 3 do mundo avançou ao superar o argentino Leonardo Mayer, o 45º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 9 minutos.

Zverev salvou o único break point que Mayer teve no duelo e converteu três, sendo dois na segunda parcial, para assegurar a vitória no duelo inédito no circuito da ATP. E o seu próximo rival no evento espanhol sairá do confronto entre o norte-americano John Isner e o uruguaio Pablo Cuevas.

Se Zverev avançou com facilidade, outros favoritos, o argentino Juan Martin del Potro e belga David Goffin, foram eliminados nesta quinta-feira em Madri. De virada, o sul-americano e número 6 do mundo perdeu para o sérvio Dusan Lajovic, o 95º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/6 (8/6).

Lajovic iniciou a sua participação em Madri ainda no qualifying e agora está classificado às quartas de final, fase em que terá pela frente o sul-africano Kevin Anderson, o número oito do mundo, que passou pelo alemão Philipp Kohlschreiber, o 28º colocado no ranking, por 6/3 e 7/6 (9/7).

Número dez do mundo, Goffin parou no embalo do britânico Kyle Edmund, o 22º colocado do ranking e que na rodada anterior eliminou o sérvio Novak Djokovic. Agora, então, ele aplicou um duplo 6/3 no tenista da Bélgica. E o seu próximo rival vai ser Denis Shapovalov, número 43 do mundo, que aplicou um duplo 6/4 em Milos Raonic (24º) num confronto entre canadenses.

Já o austríaco Dominic Thiem, o número sete do mundo, passou por Borna Coric, o 35º colocado no ranking, por 2/6, 7/6 (7/5) e 6/4. O tenista da Croácia chegou a sacar para fechar o jogo na segunda parcial quando liderava por 5/4, mas permitiu a reação de Thiem.