Zverev bate Isner, avança no ATP Finals e encara Federer na semifinal

Os confrontos das semifinais de simples do ATP Finals foram definidos nesta sexta-feira, com a vitória do alemão Alexander Zverev sobre o norte-americano John Isner pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, em 1h21min de partida, em Londres. Ao vencer o jogo, Zverev se classificou, eliminou o croata Marin Cilic e garantiu o sérvio Novak Djokovic na primeira posição do Grupo Guga Kuerten.

Zverev garantiu a classificação na segunda posição da chave, logo atrás do sérvio. E será o adversário do suíço Roger Federer na semifinal, neste sábado. Djokovic, por sua vez, vai duelar com o sul-africano Kevin Anderson. Federer e Anderson conquistaram suas vagas na quinta e só esperavam para conhecer seus futuros adversários, na briga pelo lugar na final.

Num duelo de sacadores na quadra dura e coberta da Arena O2, Zverev surpreendeu Isner pelo placar de 18 a 10 aces, apesar de o americano ser conhecido no circuito por ter um dos melhores saques do mundo. Isner converteu 73% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço, mas não foi o suficiente para superar o rival alemão.

Zverev, atual número cinco do mundo, acertou 85% dos pontos quando jogou com o primeiro saque. Neste ritmo, precisou salvar apenas um break point em toda a partida e não perdeu o serviço ao longo dos dois sets. Ao mesmo tempo, impôs uma quebra ao rival, no segundo set, encaminhando a vitória.

Com o triunfo, o alemão se credenciou para enfrentar Federer pela primeira vez na temporada. Eles vão entrar em quadra ao meio-dia deste sábado (horário de Brasília). Será o sexto confronto entre os dois tenistas no circuito. O suíço leva a vantagem, com três vitórias e duas derrotas.