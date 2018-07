Zverev vence jogo adiado, espanta zebra e avança à 3ª fase em Wimbledon

O alemão Alexander Zverev, terceiro do ranking da ATP, sofreu, mas derrotou o norte-americano Taylor Fritz por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 5/7, 6/7 (0/7), 6/1 e 6/2 nesta sexta-feira. Com o resultado, ele avançou para a terceira fase do Torneio de Wimbledon.

A partida começou na quinta-feira e o cabeça de chave número 4 na competição foi salvo pela falta de luz natural. Quando a partida foi interrompida, ele perdia por 2 sets a 1. Nesta sexta-feira, ele espantou a zebra e despachou o jovem de 20 anos, atual 68º do mundo. Zverev virou o jogo e fechou a partida em 60 minutos.

O alemão conseguiu quebrar o saque do adversário por duas vezes consecutivas e dominou o quarto set. No quinto, Zverev manteve a pressão e conseguiu outras duas quebras em quatro tentativas. "Parar perdendo por 2 a 1 não deu uma sensação muito boa. Mas joguei melhor do que ontem (quinta-feira)", disse o terceiro do mundo. "Acho que hoje mostrei meu melhor tênis", prosseguiu.

Zverev voltará à quadra neste sábado para enfrentar o letão Ernests Gulbis, ex-top 10 e atual 138 do mundo, que na fase anterior enfrentou dificuldades para bater o bósnio Damir Dzumhur por 2/6, 6/4, 3/6, 6/1 e 6/3.

No outro duelo terminado desta sexta-feira, o sul-africano Kevin Anderson, cabeça de chave número 8, eliminou o alemão Philipp Kohlschreiber, 25º favorito na competição, com uma vitória por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5, 7/5. Na próxima fase, ele enfrentará o vencedor do confronto entre o norte-americano Sam Querrey e o francês Gael Monfils, previsto para ser encerrado também nesta sexta-feira.