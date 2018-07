Zvonareva assume vice-liderança do ranking da WTA

A russa Vera Zvonareva não entrou em quadra na última semana, mas conseguiu ascender no ranking da WTA e assumiu a segunda colocação na lista, atualizada nesta segunda-feira, com 6.096 pontos. Para isso, contou com a inatividade de Serena Williams, que não entra em quadra desde julho.

A tenista norte-americana ainda se recupera de uma lesão no pé direito e caiu para a terceira colocação no ranking da WTA, com 5.355 pontos. Serena só voltará a entrar em quadra na próxima temporada e, assim, não defenderá nesta semana o título do Masters da WTA, em Doha.

O ranking é liderado pela dinamarquesa Carolina Wozniacki, que soma 7.270 pontos. Agora, ele está com uma vantagem confortável, de 1.174 pontos, para a segunda colocada, que agora é Zvonareva, vice-campeã nesta temporada em Wimbledon e do US Open.

A belga Kim Clijsters se aproveitou da inatividade da norte-americana Venus Williams para assumir a quarta colocação. Elas são seguidas pela italiana Francesca Schiavone, pela australiana Samantha Stosur, pela sérvia Jelena Jankovic, pela russa Elena Dementieva e pela bielo-russa Victoria Azarenka, que completam o Top 10.

Ranking da WTA, 25/10:

1.ª Caroline Wozniacki (DIN), 7.270 pontos

2.ª Vera Zvonareva (RUS), 6.096

3.ª Serena Williams (EUA), 5.355

4.ª Kim Clijsters (BEL), 5.295

5.ª Venus Williams (EUA), 4.985

6.ª Francesca Schiavone (ITA), 4.595

7.ª Samantha Stosur (AUS), 4.572

8.ª Jelena Jankovic (SER), 4.236

9.ª Elena Dementieva (RUS), 4.085

10.ª Victoria Azarenka (BLR), 3.935

11.ª Na Li (CHN), 3.540

12.ª Justine Henin (BEL), 3.415

13.ª Shahar Peer (ISR), 3.365

14.ª Agnieszka Radwanska (POL), 3.000

15.ª Nadia Petrova (RUS), 2.702

16.ª Marion Bartoli (FRA), 2.645

17.ª Maria Sharapova (RUS), 2.591

18.ª Aravane Rezai (FRA), 2.570

19.ª Maria Kirilenko (RUS), 2.550

20.ª Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.520

----------------------------------------------

233.ª Ana Clara Duarte (BRA), 236