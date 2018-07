Zvonareva avança em 42 minutos no Torneio de Baku A russa Vera Zvonareva avançou em apenas 42 minutos para as quartas de final do Torneio de Baku, no Azerbaijão, que é disputado em quadras rápidas e distribui US$ 220 mil em prêmios. E a número 3 do mundo não perdeu sequer um game nesta quinta-feira para a eslovaca Kristina Kucova.