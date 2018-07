Zvonareva bate Clijsters e encara Wozniacki em semifinal

A russa Vera Zvonareva superou a belga Kim Clijsters por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, nesta sexta-feira e garantiu a primeira colocação do Grupo Branco do Masters da WTA, disputado em Doha.

Como as duas tenistas já estavam classificadas para as semifinais, o último confronto da chave só serviu para definir a ordem na tabela e os confrontos da próxima fase. Zvonareva, número dois do ranking, assegurou a liderança da chave, o que a direcionou para enfrentar a número 1 do mundo Caroline Wozniacki, segunda colocada do Grupo Marrom.

Clijsters, com duas vitórias e uma derrota, enfrentará a australiana Samantha Stosur, primeira colocada do Marrom. As semifinais serão disputadas neste sábado. Mais cedo, a italiana Francesca Schiavone venceu a russa Elena Dementieva em duelo de eliminadas. Sem chances de classificação, a sérvia Jelena Jankovic e a bielo-russa Victoria Azarenka vão se enfrentar ainda nesta sexta.

Única invicta na competição, com três vitórias e sem perder sets, Zvonareva manteve o embalo nesta sexta e deu poucas chances à Clijsters. A russa mostrou melhor aproveitamento no saque e faturou três quebras de saque no primeiro set, enquanto a ex-número 1 do mundo obteve duas.

Depois do revés, Clijsters reagiu rapidamente na segunda parcial e chegou a abrir 4/1 no placar. No entanto, a belga não conseguiu manter a vantagem, cedeu o empate e viu a adversária virar o jogo, fechando o duelo após 1h24min.