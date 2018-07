Zvonareva bate Jankovic e decide título com Wozniacki A russa Vera Zvonareva conquistou vaga na final do Torneio de Doha nesta sexta-feira, ao derrotar a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 2/6 e 6/4, em quase duas horas da partida. A número três do mundo decidirá o título com a líder do ranking Caroline Wozniacki.