Zvonareva bate Oudin e encara Wozniacki em Charleston A russa Vera Zvonareva confirmou o favoritismo nesta sexta-feira para avançar às semifinais do Torneio de Charleston, na Carolina do Sul. Sétima cabeça de chave no saibro dos Estados Unidos, a tenista superou a torcida contra para vencer a norte-americana Melanie Oudin. Em 1h23 de jogo, Zvonareva triunfou por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.