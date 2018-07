Zvonareva bate ucraniana e vai à final no Azerbaijão

O Torneio de Baku é realizado pela primeira vez, sendo disputado em quadras rápidas e com distribuição de US$ 220 mil em prêmios. Na decisão, Zvonareva vai duelar com a russa Ksenia Pervak, cabeça de chave número 7, que derrotou a casaque Galina Voskoboeva por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/0 e 6/2.

Campeã do Torneio de Doha neste ano, Zvonareva disputará no domingo a sua segunda final na temporada. No total a tenista russa já participou de 27 decisões na sua carreira e conquistou 11 títulos. Já Pervak, que é a número 55 do mundo, nunca conquistou um título profissional. As duas tenistas duelaram no Torneio de Pattaya City em 2010 com vitória de Zvonareva.