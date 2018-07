Zvonareva confirma favoritismo na estreia em Baku

BAKU, Azerbaijão - Número 3 do mundo, a tenista russa Vera Zvonareva confirmou o favoritismo e venceu na estreia do Torneio de Baku, no Azerbaijão. Nesta terça-feira, ela ganhou da usbeque Nigina Abduraimova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, em 1 hora e 32 minutos de jogo. Agora, jogará contra a eslovaca Kristina Kucova, que derrotou a ucraniana Tetyana Arefyeva com um duplo 6/3.

Assim como Zvonareva, que é a principal favorita ao título em Baku, as outras três tenistas com melhor ranking do torneio venceram nesta terça-feira. A russa Anastasia Pavlyuchenkova, por exemplo, é a cabeça de chave número 2 e ganhou da compatriota Valeria Solovieva por 7/5 e 6/4 - jogará agora contra outra russa, Elena Bovina, que venceu a casaque Zarina Diyas por 6/0, 3/6 e 7/5.

Cabeça de chave número 3, a russa Elena Vesnina ganhou da compatriota Yana Buchina por 6/2, 3/6 e 7/5 e vai jogar contra a francesa Aravane Rezai, que bateu a tenista local Kamilla Farhad por 6/0 e 6/2. Já a também russa Ekaterina Makarova, a quarta pré-classificada em Baku, passou por Anne Kremer, de Luxemburgo, por 6/1 e 6/4, avançando para encarar a ucraniana Kateryna Bondarenko.